ESCLUSIVA TMW - Piscedda: "Caso Acerbi? Quei gesti non vanno fatti, critiche fanno parte del gioco"

esclusiva Piscedda: "Caso Acerbi? Quei gesti non vanno fatti, critiche fanno parte del gioco"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Piscedda con cui abbiamo commentato il momento della Lazio reduce dalla vittoria con il Venezia: "La strada è ancora lunga - ha detto - ieri col minimo ha raggiunto il massimo. Siamo lontani dal vedere una grande Lazio come la vuole il tecnico. Al mercato di gennaio non credo molto, è più di riparazione per chi si vuole salvare. L'obiettivo quarto posto deve esserci sempre, ci deve credere, il campionato si è livellato verso il basso. Giusto prolungare il contratto a Sarri? Evidentemente credono nel lavoro del tecnico, Sarri è fortunato allungando, vista l'età e una piazza come quella biancoceleste". Sul caso Acerbi ha detto: "Posso dare un consiglio spassionato per un giocatore esperto e che gioca anche in Nazionale, quei tipi di gesti non vanno fatti anche se l'adrenalina è a mille. Sei ultrapagato anche per accettare delle critiche quando si gioca male. Abbassi la testa e ricominci a lavorare. Tra l'altro i giocatori sanno che ci sono tante telecamere che li riprendono, quindi dovrebbero evitare e non poi chiedere scusa dopo".