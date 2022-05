Fabian lascia il Napoli? De Laurentiis pronto ad offrire 12 milioni al Verona per Barak

In caso di addio di uno dei centrocampisti in rosa (in particolare di Fabian), il Napoli secondo quanto evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport avrebbe già individuato un sostituto: Antonin Barak del Verona. I rapporti con il club di Setti sono sempre buoni e proprio lo stesso presidente dei veneti ha detto che Barak vorrebbe provare un salto di qualità andando in un club per giocare la Champions. Ed ecco allora che se sarà venduto uno dei centrocampisti attualmente in forza, Barak diventa uno dei primi obiettivi. Il Verona lo valuta intorno ai 15 milioni, il Napoli spera di chiudere a 12 ma ancora una vera e propria trattativa non è iniziata.