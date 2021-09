Faivre sognava il Milan, ma è rimasto al Brest. Il ds: "Ci saranno delle sanzioni"

Romain Faivre è stato molto vicino al Milan negli ultimi giorni del mercato estivo. Il trequartista del Brest aveva provato a forzare la cessione e aveva deciso di non recarsi a Strasburgo con il resto della squadra, nonostante fosse stato convocato, per evitare di infortunarsi e di perdere la grande occasione di vestire la maglia rossonera. Occasione che, almeno per il momento, non avrà, e adesso dovrà subire anche le conseguenze delle sue azioni. Mister Michel Der Zakarian ne ha parlato in conferenza stampa: “Romain è venuto a scusarsi con me per il suo comportamento. Il caso è chiuso, è un giocatore del Brest e ora dipenderà dal suo comportamento. Spero che il pubblico lo incoraggi e lo inciti affinché dia il meglio di sé".

Il ds annuncia provvedimenti - Grégory Lorenzi, il direttore sportivo del Brest, ha dichiarato che "ci saranno dei provvedimenti: nessuno è al di sopra del club e faremo in modo che ciò venga rispettato. Ci saranno delle sanzioni".