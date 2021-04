Fiorentina, Iachini riparte con un punto, grinta e determinazione: primo passo verso la salvezza

Un pareggio ottenuto con le unghie e con i denti. Anche con un pizzico di sofferenza nel finale. L’avventura di Beppe Iachini a Firenze ricomincia con un pareggio sul campo del Genoa. Con l’1-1 di ieri pomeriggio, la Fiorentina compie un piccolo passo verso la salvezza al termine di una gara che avrebbe potuto avere risvolti inaspettati nel recupero a causa dell’intervento rischiosissimo di Eysseric su Zappacosta. Il tecnico viola decide di optare con un prudentissimo 3-5-2 con Caceres e Venuti quinti di centrocampo e con licenza di abbassarsi sulla linea dei difensori per quello che può diventare tranquillamente un 5-3-2.

La salvezza è più vicina - Un pareggio cercato e voluto ma assolutamente meritato per i viola che hanno dovuto fare i conti con l’espulsione di Ribery ad inizio ripresa per un intervento scomposto ai danni di Zappacosta. Adesso la salvezza non è poi così lontana anche se ci sono ancora 27 punti a disposizione. Il Cagliari terzultimo, e sconfitto ieri dal Verona alla Sardegna Arena, dista otto lunghezze, con i viola che adesso possono guardare con più fiducia al finale di campionato. Guai però ad abbassare la guardia, per evitare di soffrire troppo. Ma lo spirito mostrato a Marassi è giusto. La Fiorentina compie un primo passo verso la salvezza.