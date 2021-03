Flop Juventus? Vieri non fa drammi: "Se vinci nove scudetti di fila, prima o poi uno lo perdi"

"Juventus inguardabile? Forse lo è stata nella partita con il Benevento, ma io parto da più lontano: se vinci nove scudetti di fila, prima o poi uno lo perdi. Poteva essere l’anno scorso o l’anno prossimo, ma doveva succedere. Ed è successo a Pirlo". Così Christian Vieri nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il Liverpool dominava, e ad un certo punto sembrava allo sbando. Ci sta anche se hai Ronaldo, ci sta perché questa Inter è più forte e ha più fame di vincere".

Sarebbe un errore un futuro Juve senza Pirlo? "Io lo vedo ancora in panchina: non credo che la Juve possa cambiare tre allenatori in tre anni. E non puoi essere un maestro dopo Barcellona e la partita dopo uno che non ha abbastanza esperienza".