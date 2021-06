Florenzi nel mirino delle big italiane: se il PSG non lo riscatta, piace a Juve e Inter

Intrigo attorno al futuro di Alessandro Florenzi. Oggi scade il termine per il riscatto dal Paris Saint-Germain, fissato a 9 milioni di euro, ma non è detto che non possa comunque rimanere alla corte dei francesi, magari trovando l’accordo con la Roma in un secondo momento. Tutto dipenderà dal futuro di Hakimi: secondo La Gazzetta dello Sport, in caso di mancato riscatto, Florenzi può tornare in Italia, anche se verosimilmente non in giallorosso: piace da tempo proprio all’Inter e anche alla Juventus.