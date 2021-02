Focus allenatori, Stroppa: il futuro a Crotone può cambiare a breve. Tra esonero e conferma

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando il Crotone di Giovanni Stroppa Ultimo. Senza troppi giri di parole, aggrappato a una speranza e all'auspicio che qualcosa cambi. I risultati, pure la sorte, che col Crotone non è stata benevola negli ultimi risultati. Il 4-1 roboante contro il Benevento sembra a aver ridato smalto alla formazione pitagorica, che negli scontri diretti contro chi è impegnato nella lotta per salvarsi sta facendo benissimo. Ha vinto col Parma, con lo Spezia, pareggiato a Udine e Torino. La perla è il pari con la Juventus ma un unicum, perché quando il livello dell'avversaria si alza, va in crisi. E perde. Per questo anche la panchina di Stroppa è in bilico.

Prospettive future: La realtà è che più che di futuro, di stagione che verrà, nel caso di Stroppa si ragiona di presente. Nel percorso qualche alto e basso su prese di coscienza e responsabilità tra parte tecnica e squadra, ma la società è sempre stata dalla parte dell'allenatore. Gli ultimi tre ko, però, lasciano spazio a pochi dubbi: il Crotone si sta dimostrando società coerente, nella fiducia nel proprio progetto tecnico. E il mercato non ha del tutto soddisfatto le richieste dell'allenatore (e anche le volontà del club che si è trovato a scontrarsi con più rifiuti). Di Carmine e Ounas sono stati colpi importanti. L'impegno, le volontà e le idee ci sono, costantemente. La sensazione che si respira però è che sin dalla prossima gara col Sassuolo urgerà navigare a vista piuttosto che parlare di anno che verrà.

Da quanto tempo allena il Crotone: giugno 2018

Che contratto ha: giugno 2021