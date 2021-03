focus Corsa Champions, è bagarre: 5 squadre in 7 punti. Calendari a confronto

Chi si qualificherà alla prossima Champions League? Di seguito i calendari a confronto delle prime sette squadre in classifica della Serie A 2020/21. Con 15 punti di vantaggio sulla quinta in classifica, l'Inter di Conte è praticamente certa di partecipare il prossimo anno alla più importante competizione per club d'Europa.

Discorso diverso invece per chi è alle sue spalle, perché la vittoria di ieri del Napoli a San Siro contro il Milan non solo ha rilanciato le ambizioni dei partenopei ma anche rimesso in discussione la posizione dei rossoneri, che adesso sono solo a +6 sul quinto posto. Di seguito la classifica e i calendari a confronto.

Classifica

Inter 65 punti (27 gare)

Milan 56 punti (27 gare)

Juventus 55 punti (26 gare)

Atalanta 52 punti (27 gare)

Napoli 50 punti (26 gare)

Roma 50 punti (27 gare)

Lazio 46 punti (26 gare)

Recupero 24esima giornata

Lazio-Torino (data da decidere)

19-21 marzo - 28esima giornata

Inter-Sassuolo

Fiorentina-Milan

Juventus-Benevento

Roma-Napoli

Udinese-Lazio

Hellas Verona-Atalanta

3 aprile - 29esima giornata

Bologna-Inter

Milan-Sampdoria

Torino-Juventus

Sassuolo-Roma

Napoli-Crotone

Lazio-Spezia

Atalanta-Udinese

7 aprile - recupero terza giornata

Juventus-Napoli

11 aprile - 30esima giornata

Inter-Cagliari

Parma-Milan

Juventus-Genoa

Roma-Bologna

Sampdoria-Napoli

Hellas Verona-Lazio

Fiorentina-Atalanta

18 aprile - 31esima giornata

Napoli-Inter

Milan-Genoa

Atalanta-Juventus

Torino-Roma

Lazio-Benevento

21 aprile - 32esima giornata

Spezia-Inter

Milan-Sassuolo

Juventus-Parma

Roma-Atalanta

Napoli-Lazio

25 aprile - 33esima giornata

Inter-Hellas Verona

Lazio-Milan

Fiorentina-Juventus

Cagliari-Roma

Torino-Napoli

Atalanta-Bologna

2 maggio - 34esima giornata

Crotone-Inter

Milan-Benevento

Udinese-Juventus

Sampdoria-Roma

Napoli-Cagliari

Lazio-Genoa

Sassuolo-Atalanta

9 maggio - 35esima giornata

Inter-Sampdoria

Juventus-Milan

Roma-Crotone

Spezia-Napoli

Fiorentina-Lazio

Parma-Atalanta

12 maggio - 36esima giornata

Inter-Roma

Torino-Milan

Sassuolo-Juventus

Napoli-Udinese

Lazio-Parma

Atalanta-Bologna

16 maggio - 37esima giornata

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Roma-Lazio

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

23 maggio - 38esima giornata

Inter-Udinese

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Spezia-Roma

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio