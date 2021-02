focus I dieci colpi che dobbiamo aspettarci in questo ultimo giorno di mercato

Il futuro di Dzeko Ieri in tribuna, lo strappo con la Roma è reale ma adesso starà al club provare a ricucirlo. A meno di clamorosi colpi di coda, lo scambio con Sanchez non è destinato a farsi e andare all'estero è opera difficile da chiudersi in poche ore.

La punta della Juventus Arriverà o no a Torino un quarto attaccante? Il nome sembra quello di Gianluca Scamacca. Tornerà al Sassuolo del prestito al Genoa, ma neroverdi e bianconeri non hanno ancora trovato l'intesa sulla formula.

Difensore e punta del Parma Non solo Bani e Zirkzee. Il Parma cerca un'altra punta d'esperienza e un difensore con un pedigree diverso dai giovani in arrivo. Difficile Vida, possibile nuovo assalto a N'Koulou. Ma in attacco può fare una nuova offerta per Scamacca.

La punta del Bologna Roger Martinez dell'America, ma è una corsa contro il tempo. Pinamonti dall'Inter? Forse, ma serve cash al club nerazzurro, ora o per l'obbligo in estate. Così non sono da escludere sorprese, Sabatini e Bigon cercheranno però di regalare un colpo last second a Mihajlovic. Magari Eder.

I movimenti in attacco dell'Inter Pinamonti resta? Tutto ruota attorno a questo interrogativo. Chiaro, dovesse entrare cash importante per l'italiano, ecco che potrebbe clamorosamente riaprirsi lo scambio tra Dzeko e Sanchez. Solo fantamercato, però, il tempo stringe e pare non ce ne sia. In caso di addio a Pinamonti, più facile prendere Eder.

La punta del Genoa Niente da fare per M'baye Niang. Occhio a Sam Lammers anche se l'Atalanta non vuole privarsene. Da non escludere una sorpresa, il Genoa comunque libererà Scamacca per Sassuolo dovesse riuscire a trovare il sostituto.

L'esterno del Crotone Attesa per la decisione di Adam Ounas. Il Crotone, ultimo, cerca rinforzi e non si limiterà solo all'esterno. Intanto questa è la priorità del ds Ursino.

Il difensore del Torino Arriverà Rugani dal Rennes via Juventus? Ore decisive, sensazioni positive (c'è anche il Parma). Potrebbe così cambiare maglia Nicolas N'Koulou, magari proprio per i ducali. Chiusa invece per Mandragora.

Il centrocampista del Cagliari Il Valencia aspetta una risposta per Oliva. Accelerata qualora il Cagliari dovesse trovare il sostituto. Però per Pulgar la Fiorentina fa muro e il tempo stringe nella caccia al regista.

Inevitabili sorprese Inevitabili. Il terzino del Milan? Oppure un'uscita a sorpresa dalla Roma? E le altre? Difficilmente staranno a vedere. Una giornata da vivere intensamente, su Tuttomercatoweb.com.