FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 27° turno: Vlahovic è la punta di diamante

focus Serie A, la Top 11 del 27° turno: Vlahovic è la punta di diamante

vedi letture

Di seguito la Top 11 della 27esima giornata di Serie A. Tanto Parma in seguito al sorprendente successo degli emiliani sulla Roma. Voti particolarmente alti in questo ultimo turno con Dusan Vlahovic sopra tutti: il serbo con la tripletta segnata al Benevento in un tempo si merita un 8.5. Ecco il nostro 4-3-3:

LUIGI SEPE

Parma-Roma 2-0

Attento nelle uscite, lucido tra i pali. Il portiere riscatta ampiamente le ultime deludenti prestazioni, riuscendo dopo tanto tempo a lasciare inviolata la propria porta.

ELSEID HYSAJ

Milan-Napoli 0-1

Dopo due prestazioni negative con Bologna e soprattutto Sassuolo, si riscatta con una prestazione da terzino completo. Riesce a spingere, pur giocando sul piede debole, ed entra sempre con la giusta determinazione in difesa.



GLEISON BREMER

Torino-Inter 1-2

n pomeriggio che potrebbe essere difficile se davanti hai un giocatore come Lukaku. Non per lui. Duella con tutte le sue forze contro il belga con l’anticipo e con il fisico. Granitico.

KALIDOU KOULIBALY

Milan-Napoli 0-1

Semplicemente impeccabile. Che sia in fase di costruzione o, soprattutto, nelle chiusure: tempestive, pulite. Sul clean sheet c'è sicuramente la sua firma.

GIUSEPPE PEZZELLA

Parma-Roma 2-0

Altra prova di spessore del terzino crociato, in continua crescita. Fa quello che vuole sulla sinistra, costringendo Bruno Peres ad un pomeriggio sottotono.

MARIO PASALIC

Atalanta-Spezia 3-1

Doveva trovare un gol per ritornare ai suoi livelli: l'anno scorso ne aveva firmati nove, quest'anno siamo al terzo e al quarto. Considerando che non ha praticamente mai giocato... Bravissimo, come sempre, nell'inserirsi fra le linee.

GASTON BRUGMAN

Parma-Roma 2-0

Il migliore in campo tra le fila del Parma. Costruisce il gioco con ordine e sapienza, ma soprattutto chiude tutte le linee di passaggio alla formazione giallorossa. Un gigante.

MATTIAS SVANBERG

Bologna-Sampdoria 3-1

Tempi di inserimento ottimi come l'intesa con Barrow, si cercano spesso e non solo nell'occasione del gol. Si dimostra glaciale aprendo perfettamente il destro che vale il nuovo vantaggio, suo anche l'assist per il tris di Soriano. Fattore prezioso.

LAUTARO MARTINEZ

Torino-Inter 1-2

Pronti-via, subito due occasioni sui piedi non sfruttate. Nel primo tempo è l’unico che fa movimento e prova a non dare punti di riferimento. Si danna l'anima e trova un gol pesantissimo che molto probabilmente dà una spallata al campionato.

DUSAN VLAHOVIC

Benevento-Fiorentina 1-4

Erano 57 anni, che un giocatore della Fiorentina non segnava una tripletta nel primo tempo di una partita. Primi due gol da attaccante vero, terzo da potenziale fuoriclasse del ruolo. Una meraviglia.

CRISTIANO RONALDO

Cagliari-Juventus 1-3

Tra le grigie nubi che lo avvolgono, ci mette dieci minuti a entrare sul tabellino dei marcatori con un poderoso stacco aereo. Poi si iscrive a qualcosa di più grande: tripletta in 32’, dopo aver pure sfiorato il rosso. Per quel rischio mezzo punto in meno, ma è una certezza e non un peso.