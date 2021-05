focus Serie A, la Top 11 del 34° turno: Palacio-Vlahovic, generazioni a confronto

Di seguito la Top 11 (4-3-3) del 34° turno di Serie A. Spiccano Dusan Vlahovic e Joaquin Correa, le cui prestazioni sono state meritevoli di un 8 in pagella:

ANDREA CONSIGLI

Sassuolo-Atalanta 1-1

L'ex di giornata mette i suoi guantoni sul pareggio finale, neutralizzando il rigore di Muriel arrivato dopo l'espulsione di Marlon che ha ristabilito la parità numerica. Ottimi anche i suoi interventi su Hateboer ad inizio ripresa e su Malinovskiy nel finale.

ACHRAF HAKIMI

Crotone-Inter 0-2

Primo tempo sonnacchioso, poi come spesso capita si sveglia e si scatena nella ripresa. Scorribande continue sulla destra, poi il gol allo scadere che certifica il 2-0 finale.

BREMER

Torino-Parma 1-0

Fa ottima guardia, non concede spazi agli avversari. Tiene botta in velocità, sempre preciso e attento nelle chiusure.

LORENZO TONELLI

Sampdoria-Roma 2-0

Di testa le prende tutte. Svetta sempre per andare ad anticipare gli attaccanti della formazione giallorossa. Salva nella prima frazione di gara su Borja Mayoral.

THEO HERNANDEZ

Milan-Benevento 2-0

Il difensore goleador non segnava in campionato dalla partita d'andata contro la Lazio. Da allora una preoccupante discesa anche a livello di rendimento. Torna a timbrare il cartellino, avendo il merito di essersi costruito l'azione del 2-0. Meno volate del solito e qualche colpo proibito incassato, che tuttavia non lo mette ko.

FRANCK KESSIE

Milan-Benevento 2-0

Prestazione monumentale dell'ivoriano, uomo ovunque a centrocampo e sempre nel vivo nelle azioni offensive. Stupendo il velo col quale permette a Çalhanoğlu di calciare liberissimo in rete per l'1-0. Innesca poco dopo la ripartenza per il possibile 2-0 sprecato da Leão, verticalizza da trequartista per Ibrahimović.

NAHITAN NANDEZ

Napoli-Cagliari 1-1

Solito dinamismo, non molla fino al 90esimo e oltre. In pieno recupero trova il gol del pari che permette al Cagliari di portare a casa un punto pesantissimo.

EMANUEL VIGNATO

Bologna-Fiorentina 3-3

Inizialmente soffre la marcatura di Pulgar, ma poi prende coraggio ed incanta. Realizza tre assist meravigliosi per Palacio ed è lui l'uomo partita. Oggi ha letteralmente illuminato il Dall'Ara.

JOAQUIN CORREA

Lazio-Genoa 4-3

In stato di grazia: dopo la doppietta contro il Milan si ripete contro il Genoa. Se Inzaghi sarà bravo a tenere alte condizione e motivazione del Tucu, per la Lazio l'ipotesi Champions diventerà una possibilità molto concreta.

RODRIGO PALACIO

Bologna-Fiorentina 3-3

Svaria per tutto il fronte offensivo. Si muove per non dare punti di riferimento alla retroguardia viola. Allo stesso tempo svuota l'area, per facilitare gli inserimenti dei compagni. Realizza tre gol da vero rapace d'area di rigore e dimostra di essere ancora un giocatore unico.

DUSAN VLAHOVIC

Bologna-Fiorentina 3-3

Diciottesimo gol in campionato, quello del serbo su calcio di rigore. Poi anche il 19°, per una doppietta personale che quasi regala i 3 punti alla Fiorentina. Ennesima conferma.