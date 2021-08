Fonseca e l'addio alla Roma: "Tiago Pinto mi ha sempre informato su tutto"

"Mourinho? José è stato gentile da parlare con me prima e spiegarmi la situazione. Io sono stato sempre dentro il processo, niente veniva fatto alle mie spalle". A parlare così è Paulo Fonseca, ex tecnico giallorosso, al canale portoghese Sic: "Tiago Pinto ha sempre avuto un rapporto straordinario con me, di grande sincerità, e sapevo quello che stava per accadere. Tiago è una delle persone più oneste che abbia mai incontrato nel calcio, e anche un grande professionista. Parlavamo sempre su come si stavano sviluppando le cose".