Fonseca, ecco Pedro: un girone dopo torna con l'Udinese per riprendersi la Roma

La prima buona notizia della settimana in casa Roma è il ritorno di Pedro in gruppo. Lo spagnolo si era fermato subito dopo la partita di Coppa Italia con lo Spezia per un problema muscolare ed era stato costretto a saltare le successive tre gare di campionato. Da oggi aumenterà i carichi di lavoro per essere al top domenica contro l’Udinese e provare a essere il leader indispensabile di inizio stagione, valso 4 gol e altrettanti assist. La sfida con i friulani all’andata era stata quasi un biglietto da visita dell’ex Chelsea e Barcellona. Primo gol con la maglia giallorossa, vittoria per 1-0 e parole da leader subito dopo il match. “Proviamo a lottare per lo Scudetto” disse nell’immediato post-partita, ma esattamente un girone dopo le ambizioni giallorosse sembrano decisamente ridimensionate. Non tanto per il distacco dalla vetta, quanto per l’inconsistenza della Roma ogni qualvolta ha affrontato una grande del campionato. Così come gli obiettivi del club, anche le prestazioni dello spagnolo sono venute meno con il passare dei giorni e dopo un avvio che lo vedeva il titolare indiscusso della trequarti qualcosa si è inceppato.

Nelle ultime otto partite tra campionato e Coppa Italia ne ha saltate sei per infortunio e le uniche due giocate sono state le disfatte contro Lazio e Spezia che hanno gettato Fonseca sulla graticola. La stessa dalla quale proprio Pedro aveva tolto il tecnico con il gol vittoria alla Dacia Arena il 3 ottobre scorso. Che tra l’ex Barca e il portoghese ci fosse sintonia non è un mistero. Nel giorno della sua presentazione l’undici giallorosso aveva rivelato come le telefonate con Fonseca fossero state determinanti nell’accettare la Roma piuttosto che virare verso offerte esotiche ben più remunerative. Una fiducia, quella dell’allenatore, tramutata in 13 partite su 14 giocate da titolare in campionato. Anche in Europa League, quando i migliori rifiatavano, Pedro ha sempre giocato, fatta eccezione per la seconda gara con il Cluj, almeno 45 minuti. Dall’espulsione con il Sassuolo in poi, però, il rendimento è calato e gli acciacchi muscolari sono cominciati, complice anche una carta d’identità non più verdissima e una pre season praticamente inesistente per colpa del Covid. Nel frattempo Mkhitaryan e Pellegrini sono cresciuti nel ruolo di trequartisti, il mercato ha portato El Shaarawy e ora Pedro dovrà scalare di nuovo le gerarchie di una Roma per certi versi nuovi. Non una missione impossibile per chi in carriera ha già vinto 25 titoli.