Fra presente e futuro. Dragusin a metà strada fra l'esordio da titolare e un contratto in scadenza

Come noto, da febbraio i tanti giocatori a scadenza giugno 2021 hanno la possibilità di accordarsi con altre squadre in vista della prossima stagione. Tanti e diversi i campioni, di Serie A e non solo, in questa particolare condizione. Campioni ma non solo, visto che nell’elenco dei giocatori a scadenza c’è pure Radu Dragusin, centrale classe 2002 della Juventus.

Un possibile titolare col contratto a scadenza - Nella conferenza stampa di ieri Andrea Pirlo ha fatto capire l’esistenza di possibilità di vedere il gigante rumeno dal primo minuto contro il Verona. Non dovesse esser così, probabilmente troverebbe spazio a gara in corso. Una situazione come detto particolare per il giocatore che lo scorso gennaio era stato cercato con insistenza da diversi club. Dal Sassuolo per esempio, nel’ambito dell’operazione (poi sfumata) Scamacca. Ma soprattutto dal Lipsia, società sempre attenta alla ricerca di giovani talenti sparsi per il mondo. La trattativa per il rinnovo del contratto è partita da tempo e la volontà di entrambe le parti sembra esser quella di arrivare alla firma. Ma effettivamente, ancora la fumata bianca non è arrivata. E dietro questo prender tempo potrebbe esserci proprio il Lipsia, magari con una proposta economicamente più allettante di quella bianconera. Come detto le sensazioni restano positive e presto si tornerà a parlarne, ma intanto il giocatore prosegue la propria crescita e oggi si candida per l’esordio in Serie A dal primo minuto dopo la manciata di minuti contro il Genoa a dicembre.