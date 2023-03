Friburgo-Juventus, i convocati di Allegri: Di Maria c'è, non recupera Bonucci e resta fuori Pogba

La Juventus si prepara alla trasferta di Friburgo, dove domani si giocherà il passaggio del turno in Europa League: lo dovrà fare senza Bonucci, Alex Sandro, Pogba e Milik, mentre recuperano Chiesa e Di Maria, nonostante l'argentino non si sia ancora allenato con il gruppo in questa settimana. Ecco i convocati di Allegri:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Compagnon.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulè, Iling-Junior.