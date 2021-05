Futuro a Parma? D'Aversa: "Ho un altro anno di contratto. La categoria non mi interessa"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato anche del suo futuro: "Di concreto c'è solo che ho un altro anno di contratto. Ci siederemo e faremo le nostre valutazioni, da lunedì. Parma non si può considerare in base alla categoria. Anche quando sono venuto in Lega Pro avevo altre richieste in categorie maggiori, ma ho accettato per allenare in questa piazza, la quarta per trofei in Italia. Quando mi si presenterà un progetto valuterò".