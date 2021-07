Futuro a Roma e da capitano per Dzeko? Mourinho: "Sarò antipatico, ma non voglio rispondere"

Il neo tecnico della Roma, Jose Mourinho, nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico della Roma, ha parlato anche del futuro di Edin Dzeko e della possibilità che possa tornare a essere il capitano giallorosso: "Non voglio rispondere, non devo dire cosa faccio all'interno del club. Sarò antipatico, ma non voglio condividere quello che faccio all'interno. La società e i giocatori dovrebbero sapere prima di tutti quella che sarà la scelta sulla fascia da capitano".