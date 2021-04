Futuro in serie A per Yerry Mina? Inter e Fiorentina pre-allertate

Futuro in serie A per Yerry Mina? nel mirino della Serie A. Ne è convinto il Sun, che nella sua edizione odierna spiega come il difensore colombiano dell'Everton sia alla ricerca di una nuova avventura calcistica. L'Inter e la Fiorentina sarebbero le squadre pre-allertate per il calciatore, che a causa di svariati infortuni non ha trovato la continuità giusta da convincere Carlo Ancelotti a credere ancora in lui.