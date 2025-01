Galia: "Juve, manca cattiveria e un goleador di livello. Araujo in difesa? Lo vedrei bene"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Roberto Galia ha commentato il momento della Juventus soffermandosi poi anche sulle possibili scelte in sede di mercato: "Questa squadra non ha cattiveria e non chiude le gare - ha esordito -. Serve maggior cinismo per esprimere tutto il potenziale. La squadra attuale è molto giovane e manca di esperienza: una lacuna che va colmata sul mercato, dove mi aspetto 2-3 rinforzi per fare il salto di qualità.

Araujo? Lo vedrei bene. Aggiungerebbe esperienza, solidità e cattiveria al reparto. Sarebbe un Montero e quel tipo di garra sudamericana non può che far bene a un gruppo giovane. Zirkzee e Kolo Muani? L’olandese ha il vantaggio di aver già lavorato con Motta. Il talento di Zirkzee non si discute, però un conto è far la differenza a Bologna e un altro alla Juve o al Manchester United. Kolo Muani invece è già più abituato a certe pressioni, avendo giocato anche la finale del Mondiale con la Francia.

Davanti però servono gol? Assolutamente sì. Manca un goleador di livello. Intanto godiamoci un talento come Yildiz, che ha grandi qualità, anche se non va basato tutto l’attacco su di lui. Avesse alle spalle un complesso organizzato si esalterebbe maggiormente".