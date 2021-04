Gasperini apre così la conferenza: "Con la Juve non è uno spareggio, solo una gara importante"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha aperto così la conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions: "Quello di domani non è uno spareggio, semmai lo sarà quello di Coppa Italia. In finale deve esserci un vincitore per forza, in campionato è una gara importante, ma poi rimangono 7 gare e 21 punti disponibili. I punti pesano sempre di più, ma in tutti i modi non sarà una partita definitiva. Tutti sono concentrati sulla propria gara, si è visto anche domenica scorsa", le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.