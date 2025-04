TMW Gatti sul suo rientro con la Juventus: "Martedì dovrei riprendere a correre..."

Tra chi era presente all'evento 'Inside the Sport' organizzato dall'USSI a Coverciano si trova anche Federico Gatti, difensore della Juventus. Dal luogo della cerimonia il calciatore ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra i quali noi di TMW (leggi qui tutte le sue parole nell'intervista integrale).

Tra le altre cose, Gatti ha anche fatto un rapido punto della situazione sulle sue condizioni fisiche a seguito dell'infortunio che lo ha messo fuori gioco di recente: "Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C'è questa frattura, sto cercando di rientrare prima possibile. Martedì dovrei riprendere a correre, ma vediamo. Ora è la parte più importante della stagione".

Facendo invece una panoramica sulla stagione della Juventus e su cosa non abbia funzionato, dice Gatti: "L'obiettivo è vincere ogni partita e competizione, l'ho respirato da quando sono arrivato alla Juventus. Non si può essere contenti di questi risultati, facciamoci tutti un esame di coscienza, mi ci metto io per primo. Ma dalla mia vita ho imparato che le difficoltà aiutano per il futuro e mi auguro che sia anche questo il caso".