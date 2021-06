Genoa, Badelj e Pandev alfieri del Grifone ad Euro 2020 con Croazia e Macedonia del Nord

Sono solo due i convocati del Genoa di Davide Ballardini per il prossimo Europeo al via la prossima settimana. Protagonisti della prossima kermesse continentale per il Grifo ci sono Milan Badelj nel centrocampo della Croazia vice-campione del Mondo e Goran Pandev, capitano e leader della Macedonia del Nord alla prima apparizione in una competizione di primo livello come quella itinerante che inizierà l’11 giugno.