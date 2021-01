Genoa, Badelj: "Siamo in fiducia, e anche un pizzico fortunati. Ora pensiamo al Napoli"

Così Milan Badelj, centrocampista del Genoa, dopo la vittoria della sua squadra in casa del Crotone: "All'inizio non è stata una gara facile, siamo riusciti grazie soprattutto a Mattia (Destro, ndr) e Lennart (Czyborra, ndr) ad avere il doppio vantaggio e poi è stata più facile gestirla. L'equilibrio è fondamentale. Se l'attacco segna e la difesa non prende gol vuol dire che c'è il giusto equilibrio e si portano a casa le partite".

Con Strootman e Zajc c'è un'ottima intesa.

"Siamo tutti e tre giocatori cui piace tenere il possesso della palla. Ancora non siamo arrivati al nostro livello migliore. Sicuramente miglioreremo con l'andare delle gare".

Quanto vi sentite in corsa nella lotta salvezza?

"C'è fiducia, anche i dettagli durante le gare ci vanno a favore. C'è anche un pizzico di fortuna. Dieci punti in quattro gare sono importanti per migliorarla: la strada però è ancora lunga. Oggi ce la godiamo un pochino ma adesso va girata la pagina e da domani cominceremo a pensare al Napoli"