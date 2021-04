Genoa, Ballardini: "L'obiettivo è vicino ma non ancora raggiunto. Serve ancora uno sforzo"

Successo importante per il Genoa. I rossoblu hanno superato 2-0 lo Spezia nello scontro diretto del "Ferraris". Al termine del match, il tecnico Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Genoa Channel:

Shomurodov e Scamacca entrano e segnano.

"Per me il Genoa ha fatto una buona partita e meritava di vincere. Già nel primo tempo abbiamo avuto mi pare tre o quattro situazioni molto importanti per andare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. Abbiamo speso molto nel primo tempo e poi chi è entrato ha fatto bene, ha fatto il suo dovere. Il Genoa nella partita ha meritato di vincere".

Una vittoria importante?

"Una vittoria molto importante che ci avvicina all'obiettivo che abbiamo ma non è ancora raggiunto".

Quanto pesano questi punti?

"E' una cosa ovvia. E' chiaro che in questo momento del campionato ci sono squadre molto forti e molto importanti che stanno lottando per un obiettivo che certamente ad inizio stagione non era nei loro programmi. E' così, le partite diventano sempre più importanti e oggi lo era. Ci avvicina all'obiettivo ma dobbiamo fare ancora uno sforzo".

La squadra non è caduta nel primo tempo nella trappola del nervosismo.

"Giusto. Perchè nel primo tempo potevi anche lamentarti, potevi anche essere un po' arrabbiato per tutto quello che è successo e invece questa è una distrazione di grande serietà e grande maturità".

Ora domenica prossima c'è la Lazio a Roma.

"Partita difficilissima contro una squadra che ha un milione di motivazione e noi dobbiamo averne altrettante".