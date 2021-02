Genoa, Ballardini: "Piedi a terra per tutti. Shomurodov? Non ha paura di correre"

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, dopo il pareggio ottenuto allo scadere contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Genoa Channel: "Un pareggio di cuore Genoa. La gara è stata difficilissima, non eravamo in una gran serata. Ma meritavamo di pareggiare. Ci hanno regalato un gol, poi hanno avuto un'occasione e fatto il gol del 2-1. Ma in inferiorità numerica abbiamo fatto la partita, con cuore, testa e voglia di rimediare. Tutto questo cuore che c'è stato fino alla fine ha portato al premio del gol. Non ci sono dubbi sul fatto che tutti qui abbiamo i piedi per terra. I ragazzi sanno che c'è ancora molto da fare. Sulla voglia di fare bene da qui alla fine non c'è dubbio".

Avete trovato la scintilla giusta con l'uomo in meno?

"E' così. Volevamo pareggiare la partita, con tutte le difficoltà che c'erano abbiamo giocato spesso nella metà campo avversaria. Il pareggio è arrivato da un calcio d'angolo perché eravamo lì".

Tra le note positive Shomurodov.

"Non ha paura di correre. Corre da attaccante e da secondo attaccante. Ha nella generosità una delle sue priorità, si è meritato il gol".

Cosa vi lascia questa partita?

"La soddisfazione del punto guadagnato e basta. Domani si penserà già alla partita che verrà".