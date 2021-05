Genoa, il gol alla Germania e un possibile ripensamento: Pandev potrebbe continuare a giocare

Goran Pandev ha sempre detto che al termine del prossimo Europeo avrebbe deciso di abbandonare il calcio giocato per potersi dedicare maggiormente alla famiglia, ma secondo La Gazzetta dello Sport, il gol segnato con la Macedonia contro la Germania, potrebbe fargli cambiare idea. In questo caso, c'è un patto non scritto con il presidente del Grifone Preziosi, con la porta del club sempre aperta per un'eventuale permanenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.