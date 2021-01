Genoa, per Vavro ci sono problemi: dubbi sulla condizione fisica, operazione a rischio

Dubbi e incertezze minano l'operazione Denis Vavro al Genoa: il difensore della Lazio deve fare altri controlli perché non in casa rossoblù non sono convinti che abbia superato i problemi di pubalgia. A questo punto, in attesa di nuove visite mediche, l'operazione si è stoppata.