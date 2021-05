Genoa-Sassuolo 1-2, le pagelle: Raspadori e Berardi a segno, Zappacosta non basta ai liguri

GENOA

Perin 6,5 - Nulla può sui due tocchi ravvicinati in occasione dei gol del Sassuolo, sbarra la strada pochi istanti più tardi a Berardi. Sempre molto attento sulle conclusioni dalla distanza, tiene in piedi i suoi con un’uscita bassa provvidenziale su Raspadori.

Goldaniga 6 - Inizia non benissimo sollecitato spesso dalla manovra neroverde. Tiene in gioco Raspadori in occasione della rete del vantaggio ma alla fine poi si riprende mostrando buona fisicità e colpendo la traversa nella ripresa. Perde rifermenti quando viene allargato sulla destra.

Zapata 6 - Inizia rischiando l’autogol poi impegna Consigli con una conclusione dalla distanza in avvio di match. Nella fase difensiva non sempre è impeccabile ma comunque riesce a portare casa una piena sufficienza.

Masiello 5 - Macchia una partita positivissima sbagliando il retropassaggio che spiana la strada alla rete del raddoppio del Sassuolo con Berardi.

Ghiglione 5,5 - Si abbassa molto sulla linea difensiva nel tentativo di chiudere gli spazi agli attaccanti del Sassuolo. Poche le ripartenza così come cross verso il centro dell’area (Dal 46’ Shomurodov 5,5 - Combatte in avanti con i difensori avversari, manca per la zampata vincente).

Behrami 6 - Attacca le caviglie dei giocatori del Sassuolo nel tentativo di non far girare palla. Prestazione di sostanza come sempre del centrocampista svizzero (Dal 68’ Cassata 5,5 - Schierato esterno da mister Ballardini si vede pochissimo).

Badelj 6 - Bene nella fase di recupero, qualche piccolo errore nella fase di impostazione dell’azione dovrebbe potrebbe fare comunque meglio.

Zajc 6 - Schierato dal primo minuto a causa del forfait di Strootman. Si abbassa forse un po’ troppo ma l’apporto è comunque importante. Il suo gol lo avrebbe segnato ma il VAR annulla negandogli la gioia della marcatura (Dal 76’ Pjaca sv).

Zappacosta 6,5 - Viene cercato spesso sulla fascia sinistra, chiude bene gli spazi sulle sortite neroverdi. Ma la vera perla è il gol con cui riapre la partita. Da applausi.

Pandev 5,5 - Poco letale questa volta nell’area del Sassuolo, viene spesso chiuso dai difensori neroverdi anche se l’impegno non manca (Dal 68’ Rovella 6 - Entra e svolge il suo compito diligentemente).

Destro 5,5 - Corre e si sbatte come sempre per cercare di creare pericoli alla difesa neroverde ma non lascia il segno. Pennella un cross per Zajc ma il VAR lo annulla per un suo precedente intervento giudicato falloso (Dal 68’ Scamacca 5,5 - Prova a guidare la riscossa dei suoi ma in alcuni frangenti è poco preciso).

Ballardini 5,5 - Il suo Genoa perde l’imbattibilità casalinga e subisce l’ennesimo gol nel primo quarto d’ora. Bene la reazione ma arriva una sconfitta interna che non ci voleva.

SASSUOLO

Consigli 6 - Reattivo nel primo tempo sulla conclusione dalla distanza di Zapata. Fa buona guardia al centro dell’area sui cross che arrivano dalle corsie. Incolpevole sul gol di Zappacosta.

Toljan 6 - Dalla sua parte Zappacosta è un cliente piuttosto scomodo ma alla fine riesce comunque a tenere botta su un avversario di valore. Accompagna anche l’azione sulla destra.

Chiriches 6,5 - Da un suo recupero nasce l’azione che porta al vantaggio di Raspadori, fa buona guardia al centro dell’area di rigore con ottimi interventi con il tempo giusto.

Ferrari 6 - Graziato dal VAR quando si fa anticipare da Zajc in occasione della rete del pareggio poi annullato. Per il resto poche sbavature, nel finale di primo tempo si mette in proprio ma calcia addosso a Perin.

Rogerio 6 - Si sgancia spesso aiutando molto Traoré sulla fascia sinistra. In difesa limita tutte le offensive da parte del Genoa rischiando poco.

Locatelli 6,5 - Scambia molto con Lopez in mezzo al campo attirando l’uscita dei centrocampisti rossoblu, sempre molto educato nel tocco del pallone. Preciso nelle fase di non possesso (Dall’80’ Bourabia sv).

Lopez 6,5 - Si abbassa molto per farsi dare il pallone e dare il via all’azione manovrata dei suoi. Gioca sempre semplice per il compagno più vicino prendendo per mano la sua squadra.

Berardi 6,5 - Si fa vedere ad intermittenza sulla corsia di sinistra, rientrando spesso per andare alla conclusione con il destro chiamando in causa Perin. Frenato da Zappacosta. Punisce il Genoa dopo il regalo di Masiello siglando il 2-0 (Dall’80’ Caputo sv).

Traoré 6 - Lucidissimo quando trova il pertugio giusto per Raspadori servendo al compagno di squadra la palla del vantaggio (Dal 70’ Haraslin 6 - Fa vedere qualche spunto sulla fascia sinistra).

Djuricic 5,5 - Poco attivo fra le linee, non riesce a trovare lo spunto giusto verso l’area di rigore. Viene chiuso spesso dai giocatori del Genoa (Dal 56’ Defrel 5,5 - Cerca molto il dialogo con i compagni senza però creare pericoli).

Raspadori 6,5 - Quinto gol in campionato per il centravanti di Roberto De Zerbi, abile a freddare Perin con una conclusione precisa. Si divora però il raddoppio a tu per tu con Perin (Dal 70’ Obiang 6 - Entra e fa il suo, venti minuti di sostanza per il centrocampista neroverde).

De Zerbi 6,5 - Passaggi fitti e qualità nella fase offensiva con qualche errore di mira nell’ultimo metro. Il suo Sassuolo comunque sale in classifica attendendo il match di oggi della Roma.