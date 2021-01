Gol e divertimento nella prima dell'anno a San Siro: Inter-Crotone è 2-2 all'intervallo

INTER-CROTONE 2-2 (12' Zanellato, 19' Lautaro, 31' aut. Marrone, 35' Golemic)

Bellissimo primo tempo a San Siro, nella prima gara del 2021 fra Inter e Crotone. 2-2 il parziale, con le squadre che non si sono risparmiate dando vita ad una prima parte di gara intensa e divertente.

Parte fortissimo il Crotone che dopo 12 minuti trova subito l'inaspettato vantaggio: Messias lavora benissimo un pallone da sviluppi di calcio d'angolo e mette al centro un cross tagliato su cui irrompe di testa un liberissimo Niccolò Zanellato per lo 0-1. Al 19' pareggio di Lautaro Martinez su assist profondo di Lukaku, ma le emozioni non sono finite. Al 31' nerazzurri in vantaggio con l'autogol di Luca Marrone, ma pochi secondi dopo ecco il nuovo pareggio ospite: Vidal atterra in area Reca, l'arbitro Aureliano si consulta col VAR e indica il dischetto. Dagli undici metri Vladimir Golemic non sbaglia e firma il 2-2.