Gondo alla Salernitana? Il ds Fabiani: "Era svincolato, non dovrebbero esserci problemi"

Dopo aver commentato l'imminente arrivo di Franck Ribery, il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, intervistato da 'Telecolore', ha parlato anche del tesseramento di Cedric Gondo, un trasferimento molto discusso nelle ultime ore. L'attaccante ivoriano, lo scorso anno a Salerno, nelle ultime ore di calciomercato s'è svincolato dalla Lazio per tornare nuovamente alla corte di Castori.

Però questa estate, dopo la decisione della Salernitana si affidarsi al trustee per risolvere il problema della multiproprietà Lazio-Salernitana, la FIGC aveva concesso l'ok a patto che non ci fossero operazioni di mercato tra le sue società. Una qualcosa che, formalmente, non è accaduto nemmeno questa volta visto che il giocatore si è svincolato. "Per Gondo - ha detto Fabiani - abbiamo fatto una richiesta di tesseramento alla Lega dopo aver avuto un confronto con i trustee e con il dottor Marchetti, aspettiamo il visto di esecutività. Abbiamo visto che era un'operazione che si poteva fare perché non andava in contrasto con le normative dei trustee. Il calciatore è a tutti gli effetti svincolato e non ha rapporti con nessuna società. Non dovrebbero esserci problemi. Rispettiamo comunque quella che sarà la decisione della Lega e della FIGC".

La FIGC negli ultimi giorni ha comunque girato il fascicolo alla Procura Federale, che adesso dovrà fare chiarezza sulla vicenda.