Hauge: "Per me giocare nel Milan è un sogno che si avvera. La stagione è stata positiva"

L'esterno del Milan Jens-Petter Hauge ha parlato ai microfoni di Eurosport Norway del suo approdo in rossonero: "Per me giocare nel Milan, un club così importante e con tanti campioni, è un sogno che si avvera. Non potevo dire di no a un'opportunità del genere - sottolinea Milannews.it -. La stagione? E' stata molto positiva, anche perché era la prima nel calcio italiano e dovevo imparare molte cose. Forse non ho giocato tanto quanto avrei voluto, ma è stata lunga e ho avuto le mie opportunità: sono comunque soddisfatto".