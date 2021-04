Com'è andato il ciclo Fonseca - Lontani dalla Champions già a marzo, maluccio in Coppa

vedi letture

Ieri è stata la serata da tregenda per Paulo Fonseca con la Roma. Dopo due anni di alti e bassi, soprattutto da marzo in poi, l'ottavo di finale con il Siviglia dell'anno scorso e la semifinale con il Manchester United, il 6-2 con cui gli inglesi hanno liquidato la formazione capitolina è la pietra tombale su un rapporto che si avviava verso la fine, ma che poteva avere il colpo di coda con una vittoria in Europa League. Invece il risultato tennistico lascia pochi spazi a voli pindarici: vero è che la Roma ha ribaltato il Barcellona, qualche anno fa. Ma questo Manchester sembra squadra scafata, non alle prese con le isterie di un Barça che va dalle stelle alle stalle con disarmante felicità.

Nell'anno passato, anche a causa della pandemia, c'è stato poco confronto con la Roma prima di marzo e con quella dopo. Peccato che l'Atalanta fosse a sei punti e poi scappata lontanissimo, Inter e Lazio mai nel mirino, il Milan che stava recuperando con estrema velocità sul quinto posto. In quest'annata è successa più o meno la stessa cosa: ok fino a marzo, poi la sconfitta contro il Parma, la prima contro le piccole, ha dato il la a una serie di risultati negativi, con pochissimi miglioramenti. Linea piatta, a parte in Europa League, ma il 6-2 di ieri è certamente afflittivo.

La questione errori fuori dal campo, poi, è da accertare. La sconfitta a tavolino contro l'Hellas Verona può capitare, per avere inserito Diawara che non avebbe potuto giocare, ma non è stata la sola. Quella contro lo Spezia, arrivata ancor prima di fine gara per gli errori sulle sostituzioni, ha dato un'altra picconata al muro di Fonseca. Ieri, poi, l'ennesima situazione kafkiana: tre sostituzioni nel primo tempo, con gli slot praticamente occupati per il prosieguo della gara. Quindi non cambiare nessuno all'intervallo - slot che prescinde dai tre durante la partita - e rimanere così fino al novantesimo. Tutto contribuisce ai dolori del tecnico portoghese. La Roma ha vissuto il peggior rosso della sua storia, oltre 200 milioni, e non è mai stata in corsa per nulla. Il bilancio, quindi, non è particolarmente dalla parte di Fonseca.