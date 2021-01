Due settimane alla fine del mercato - Dalla Roma allo scambio con l'Inter: Papu, il punto sul futuro

vedi letture

E’ probabilmente il nome che scalda maggiormente le fantasie dei tifosi. Perché in Italia tutti o quasi si sono interessati al Papu Gomez. Fin dal giorno della sua conclamata rottura con Gasperini e dell’annunciato addio all’Atalanta, l’argentino è immediatamente diventato pezo pregiato del mercato italiano. Anche se la Dea non è mai scesa dalla sua richiesta iniziale di 10 milioni per il cartellino, al quale vanno aggiunti i soldi per lo stipendio. Da qui il tergiversare di tutte le spasimanti del Papu che per il momento osservano sonnacchiose gli sviluppi, pronte magari a dare la zampata nelle ultime battute di mercato.

L’Inter è sembrata subito una soluzione intrigante, non fosse altro per la voglia dello stesso Papu di gravitare intorno a Bergamo. E chissà che a ridosso della fine di gennaio lo scambio con Christian Eriksen non possa diventare realtà… Il Milan, che settimane fa si era interessato alla questione, pare invece aver mollato la presa. Fiorentina e Torino ci hanno provato, ma ad oggi Gomez non sembra intenzionato a scendere così tanto di classifica e di obiettivi. Resta quindi la Roma: nei giorni scorsi i dirigenti giallorossi ne hanno parlato con i colleghi atalantini, ma la quadra non è stata trovata. E a Trigoria hanno comunque individuato Stephan El Shaarawy come primo obiettivo...