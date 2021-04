Le pagelle di Gattuso: Napoli, un'ora di spettacolo da applauso. La sua mano si vede eccome

8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10 partite. "Il Napoli sta bene, fisicamente e mentalmente. E quando gioca così è bellissimo", scriviamo su TMW per raccontare il successo contro il Torino. Grazie a questi ultimi 3 punti Gennaro Gattuso ha rimesso il Napoli sui binari giusti e ora gli azzurri sono a tutti gli effetti una delle pretendenti per la Champions League. Per la Gazzetta "il suo sta diventando un piccolo capolavoro", visto che la sua mano è evidente nel gioco azzurro. "Per un'ora è uno spettacolo da applauso", chiosa il Corriere dello Sport.

Le pagelle di Gattuso

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7

la Repubblica - 7,5

Corriere della Sera - 7