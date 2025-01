Le pagelle di Adli: sembra aver perso smalto, superato da Maldini in occasione del 2-0

Quanti errori per Yacine Adli. Quella contro il Monza è stata una partita da dimenticare per il centrocampista della Fiorentina. Una serata no per gli uomini di Palladino, sconfitti all'U-Power Stadium, ma soprattutto per l'ex Milan che ha sbagliato molto in fase di impostazione e non solo. "Non gli riesce quasi niente e - è l'analisi della Gazzetta dello Sport oggi in edicola - Maldini lo secca". "Se la manovra della Fiorentina è spenta e lenta - scrive Tuttosport - dipende molto anche da lui, da tempo sembra aver perso smalto e energia". "Perde qualche pallone di troppo in impostazione - riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport -. Si fa sverniciare da Maldini in occasione del raddoppio brianzolo".

Per TMW è "il peggiore in campo, in assoluto. Idee annebbiate in cabina di regia, è poi anche in netto ritardo (e troppo fermo) nell'azione del 2-0 monzese". Questo il commento di Firenzeviola.it: "Resta in ombra per tutto l’arco del primo tempo senza trovare troppe verticalizzazioni. Manca nella chiusura sul primo gol di Ciurria, poi è anticipato secco da Maldini pure sul raddoppio del Monza. Irriconoscibile".

Le pagelle di Yacine Adli

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Firenzeviola.it: 4,5