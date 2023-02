Le pagelle di Cabral: in grande fiducia, segna per la quarta gara consecutiva

Momento d'oro per il brasiliano Cabral. Viene confermato titolare a discapito di Jovic e riesce a timbrare per la quarta volta consecutiva, su azione d'angolo, a fine primo tempo. Oltre al gol della sicurezza, quello del 2-0, fa anche un discreto lavoro sporco. Concretizza l'unica occasione che ha, dopo che Hien lo segue come un'ombra.

TuttoMercatoWeb: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport: 7