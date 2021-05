Le pagelle di Cristiano Ronaldo: irritante e apatico per 80 minuti. Poi però salva la Juve

Per 80 minuti è forse il peggiore in campo. Poi però CR7 tira fuori dal cilindro due gol e permette alla Juve di non sprondare in classifica. E per questo l'asso della Juventus viene premiato nelle pagelle dei quotidiani. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Nel completo è opaco, in linea con il gruppo, ma a un passo da Waterloo estrae due conigli dal cilindro e la Juve risale sul treno Champions. Tanta Ronaldo-dipendenza segna però la sconfitta del progetto".8 il voto su Tuttosport: "Irritante e irritato, apatico e snervante. Poi però... Poi però c'è e batte due colpi che possono valere oro. In senso letterale: la qualificazione alla Champions. Una doppietta di rabbia e esasperazione che può avere effetti traumaturgici su un'intera stagione".

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 8

Corriere della Sera - 7