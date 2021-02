Le pagelle di De Zerbi: coerente, lucido e coraggioso. Ma sbatte contro il muro di Mihajlovic

Il Sassuolo impatta col Bologna nel derby emiliano e per Roberto De Zerbi ci sono giudizi contrastanti dai quotidiani. Per La Gazzetta dello Sport l'allenatore neroverde merita la sufficienza in pagella anche se "nitidezza e calma mancano". "Il coraggio è scegliere di non cambiare mai. Coerente e lucido", scrive il Corriere dello Sport che gli assegna un 7. Solo 5,5 invece da Tuttosport perché il suo Sassuolo "sbatte contro il muro alzato da Mihajlovic".

I VOTI DI DE ZERBI

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5,5