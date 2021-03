Le pagelle di De Zerbi: Sassuolo contratto, a buone idee non corrisponde giusta applicazione

E' un Sassuolo inconcludente quello che si è visto ieri contro l'Udinese e il risultato chiaramente lo testimonia. Manvora eccessivamente contratta, per Roberto De Zerbi dunque è una serata storta. Da 5,5 per La Gazzetta dello Sport perché "A buone idee non corrisponde una giusta applicazione". Stesso voto dal Corriere dello Sport, mentre Corriere della Sera e Tuttosport gli assegnano mezzo voto in meno in quanto è un "Sassuolo poco propositivo quello visto a Udine".

I VOTI DI DE ZERBI

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5