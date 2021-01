Le pagelle di Di Bello - Serata horror per l'arbitro: il voto più alto è 4

Serata disastrosa per l'arbitro della partita tra Torino e Fiorentina Di Bello. Sbaglia da ambo le parti e scontenta tutti minando la spettacolarità della sfida. L'episodio principale è il rigore non fischiato ai granata al 29' per contatto tra Lukic e Dragowski, con il Toro che si lamenta perché una settimana fa un episodio simile contro il Benevento costò il penalty agli uomini di Nicola. Sbagliata la valutazione, poi corretta dal VAR, del giallo a Castrovilli trasformato in rosso per chiara occasione da gol. Valutazione rivedibile quella su Milenkovic che in un testa a testa con Belotti ha la peggio vedendosi sventolare in faccia il cartellino rosso. Per La Gazzetta dello Sport si tratta di una "serata no" per il direttore di gara, mentre Tuttosport è più severo scrivendo che "Sbaglia un sacco di valutazioni e sotto gli occhi del designatore Rizzoli non ne azzecca una". Infine il Corriere dello Sport scrive che la decisione sul rosso di Milenkovic non è "severa" ma "sbagliata", confermando che per il Torino c'era un rigore su Lukic.

I voti

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 3

Corriere dello Sport: 4