Le pagelle di Diawara: non giocava titolare dal 10 dicembre, perfetto in regia

Promosso. Fonseca preferisce Amadou Diawara a Villar e Pellegrini, e il centrocampista ex Napoli se la cava con personalità e buone giocate. Il migliore per La Gazzetta dello Sport, voto 7,5: "Perfetto in regia, utile pure in fase difensiva". Si scende a 7 sulle pagine del Corriere dello Sport: "Una sorpresa interessante. Non giocava titolare dal 10 dicembre eppure non è affatto arrugginito". Meno entusiasta, ma pur sempre convinto, Tuttosport: "Utile quando si abbassa, da un suo lancio parte l'azione dell'1-0".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

VoceGialloRossa: 6,5