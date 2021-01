Le pagelle di Gasperini: tra le sue migliori prove in panchina, l'Atalanta si candida allo scudetto

vedi letture

Partita perfetta dell'Atalanta a San Siro, lo stadio della sua prima Champions League. Gian Piero Gasperini schianta il Milan grazie ad una prestazione da 8 in pagella. La Gazzetta dello Sport, dopo questo netto successo, scrive che "La scelta sofferta di rinunciare al Papu era la strada giusta per ripartire". Per il Corriere dello Sport "Forse è una delle migliori prestazioni della sua gestione". Arriva un 8 anche dal Corriere della Sera, mentre Tuttosport scrive che "si candida a tutti gli effetti per un posto nella lotta scudetto".

I VOTI DI GASPERINI

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8