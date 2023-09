Le pagelle di Gatti: l'autogol è sconcertante. Fa rimpiangere Alex Sandro

Un blackout nella già complicata serata di Federico Gatti. Il difensore centrale, nel 4-2 incassato dalla Juventus in casa del Sassuolo, si è reso protagonista del tragicomico autogol finale. Un passaggio a vuoto arrivato al termine di una prestazione di suo da dimenticare: non esce su Laurienté nell'azione dell'1-0, con un suo passaggio errato dà il via a quella del gol di Berardi ed è sempre il francese a scoccare il tiro da cui nasce la rete di Pinamonti.

I COMMENTI. Il 4 è la costante nei voti. Partiamo da Tuttosport: "Il pallone depositato nella propria porta a tempo scaduto è al limite dello sconcertante, dopo le difficoltà nel far valere il fisico in fase difensiva e nel gestire il pressing neroverde in fase di impostazione". Il Corriere dello Sport chiude pensando al futuro: "Il passaggio verso Rabiot forse non è calcolato bene, così nasce il gol di Berardi, ma il peggio deve ancora venire. Laurienté lo tormenta e alla fine aggiunge l’autogol. Federico avrà la tempra per rialzarsi". Chiudiamo con La Gazzetta dello Sport: "L’autogol è disastroso, lo specchio della confusione mentale e tattica della Juve. Ma anche prima fa rimpiangere Alex Sandro. Se anticipa è ok, se aspetta sono guai".

LE PAGELLE

