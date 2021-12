Le pagelle di Ibrahimovic: al minimo anche come atteggiamento. Brutto segno

Il Milan saluta le coppe europee, fatale la sconfitta interna con il Liverpool. Oltre agli errori individuali, hanno pesato tante assenze. Ibrahimovic, di fatto l'unico attaccante di ruolo a disposizione di Pioli, non è riuscito a incidere contro i Reds. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Cerca invano spazi, poi arretra e prova a ispirare. Zlatan anche al minimo, come atteggiamento: applausi e poche urla, cattivo segno". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Il leader dei rossoneri vive una serata opaca, pochi palloni e quando gli arrivano non incide".

Voto 5 su Tuttosport: "I compagni si appoggiano a lui, il problema è che spesso lo svedese non sappia a chi smistarla. Tocca 31 palloni, ne perde 8. Cicca una punizione e poi non trova la girata acrobatica. Doveva essere l'eroe della serata, finisce come tante altre volte in carriera in Champions". 5 anche nelle pagelle targate TMW: "Inghiottito dal gigante Konaté e il partner in crime, il simil-carneade Phillips. Vuole continuare a giocare, ma per la prossima Champions al Milan serve - anche - un altro protagonista lì davanti".

