Le pagelle di Nico Gonzalez: spacca la partita, mette in difficoltà la difesa granata

Nel segno di Nico Gonzalez. La Fiorentina vince la prima sfida in campionato superando il Torino per 2-1 grazie all'attaccante argentino. "Spacca la partita segnando un gran gol - è il commento della Gazzetta dello Sport - e mettendo in difficoltà la difesa granata". "Prima frazione di gara da campione" scrive invece Tuttosport. Questo il commento di Firenzeviola: "Una spina nel fianco dei granata e la ciliegina del gol che sblocca la gara. Il primo squillo al 5' è suo, si accentra e tira ma la mira è da rivedere, così come l'intesa con i compagni stasera è meno netta".

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere Fiorentino: 7,5

Firenzeviola.it: 7,5