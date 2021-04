Le pagelle di Pau Lopez: da Superman a Clark Kent in una settima. A farfalle su Brobbey

La Roma pareggia e passa in semifinale, ma questa volta non è merito di Pau Lopez. Decisivo all’andata, il portiere spagnolo non ha convinto nella gara di ieri sera contro l’Ajax. “Stavolta non è lui l’eroe”, scrive La Gazzetta dello Sport. Stesso voto (5,5) anche per il Corriere dello Sport, che commenta: “Da Superman a Clark Kent nel giro di una settimana”. Si scende a 5 sulle pagine di Tuttosport: “Ne fa subito una delle sue, deve ringraziare Diawara. Su Brobbey va proprio a farfalle”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5