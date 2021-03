Le pagelle di Ramsey: un tempo da fantasma, ininfluente anche quando la Juve spinge

Nella serata nera della Juventus, c’è spazio anche per Aaron Ramsey. Il gallese, per esperienza e qualità, avrebbe dovuto essere tra i giocatori in grado di fare la differenza, ma non ci è riuscito e la sua partita si riassume in un condizionale. Voto 5 per Tuttosport (“Fatica a trovar la mattonella giusta”) e Corriere dello Sport (“Inespressivo e ininfluente anche quando la Juve spinge al massimo”). Si sale a 5,5 per la rosea: “Un tempo da fantasma, un altro più in partita”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Repubblica: 4,5

TuttoJuve: 5,5