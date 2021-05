Le pagelle di Raspadori: ha un conto aperto con il Genoa, ma si divora il secondo gol

Giacomo Raspadori non si ferma più. Ancora un gol per il giovane attaccante del Sassuolo che gode della piena fiducia di mister De Zerbi. Con un 7 in pagella è il migliore dei neroverdi per La Gazzetta dello Sport: "Brillante, non si ferma più. Terzo gol nelle ultime tre gare. Pare avere un conto aperto con il Genoa. Veloce di testa e di gambe". 6,5 invece il voto che troviamo su TMW: "Quinto gol in campionato per il centravanti di Roberto De Zerbi, abile a freddare Perin con una conclusione precisa. Si divora però il raddoppio a tu per tu con Perin"

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 7