Le pagelle di Vlahovic: È la garanzia di salvezza della Fiorentina

Ancora un gol per Dusan Vlahovic, una delle poche note liete di questa travagliata stagione della Fiorentina. L'attaccante viola viene premiato da tutti i quotidiani: 7 il voto del Corriere dello Sport: "Quarto rigore trasformato della stagione e gol numero 16 in campionato. È la garanzia di salvezza della squadra. Degli 11 gol in trasferta della Fiorentina nel 2021, 7 sono suoi". Stesso voto da TMW: "Oltre al 16° gol in campionato, segnato con freddezza dal dischetto, c'è tanto altro nella sua partita. C'è movimento per la squadra, appoggi per i compagni, lotte e spallate. E la punizione conquistata che porta al 2-0 di Caceres. In crescita costante e continua".

