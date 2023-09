Le pagelle di Vlahovic: eccessi di foga. Litiga col pallone e con se stesso

Si ferma Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo della Juventus, autore di un inizio di stagione positivo, non è riuscito a trovare il gol nel 4-2 incassato dai bianconeri in casa del Sassuolo. Chiusura polemica, con la reazione dopo il cambio deciso da Massimiliano Allegri a un quarto d'ora dalla fine: l'ex Fiorentina è stato calmato da Perin, salvo poi correre ad abbracciare Chiesa per il momentaneo pareggio della Vecchia Signora.

I COMMENTI. Voti non alti, al massimo si arriva a 5 sulle pagine dei quotidiani sportivi. È quello del Corriere dello Sport: "Eccessi di foga e di frenesia, come se volesse risolvere ogni volta. Un passo indietro". Si scende a 4,5 per La Gazzetta dello Sport: "Altro ritorno alle vecchie abitudini, al Vlahovic nervoso che litiga col pallone e con se stesso, tirando male, entrando fuori tempo, sbagliando occasioni". Chiudiamo con Tuttosport: "Perplesso al momento della sostituzione, ma questa volta a destare perplessità è anche la sua prestazione: manca l’appuntamento con il pallone in area prima per pochi centimetri e poi per un controllo sbagliato, così si innervosisce".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

TuttoJuve: 5,5